Промышленники ФРГ заявили о серьезном риске деиндустриализации страны

Согласно результатам исследования, чтобы оставаться конкурентоспособным на международном уровне в будущем, к 2030 году необходимы дополнительные частные и государственные инвестиции в размере €1,4 трлн. В настоящее время ФРГ как место для ведения бизнеса «находится на перепутье», указывают авторы исследования. В этом контексте Руссвурм призвал к «большому рывку», чтобы Германия снова вышла вперед в международной конкуренции и смогла достичь целей в области экологически безопасной трансформации экономики.