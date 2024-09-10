Промышленники ФРГ заявили о серьезном риске деиндустриализации страны

По его данным, примерно пятая часть создаваемой в Германии чистой продукции находится под угрозой. Президент Германского промышленного союза Зигфрид Руссвурм заявил о «громком тревожном сигнале» для отрасли и срочно необходимых переменах в стране. «Риск деиндустриализации из-за тихой миграции [предприятий] и ухода многих средних компаний постоянно возрастает и в некоторых случаях уже имеет место», — подчеркнул Руссвурм.
При этом он отметил, что совокупность структурных проблем приводит к тому, что Германия перестает быть привлекательным местом для ведения бизнеса. Программы быстрого экономического стимулирования не являются решением, считают в BDI. «Политический микроменеджмент и отсутствие желания реформировать рыночную экономику парализуют компании», — констатировали в промышленном союзе.
Согласно результатам исследования, чтобы оставаться конкурентоспособным на международном уровне в будущем, к 2030 году необходимы дополнительные частные и государственные инвестиции в размере €1,4 трлн. В настоящее время ФРГ как место для ведения бизнеса «находится на перепутье», указывают авторы исследования. В этом контексте Руссвурм призвал к «большому рывку», чтобы Германия снова вышла вперед в международной конкуренции и смогла достичь целей в области экологически безопасной трансформации экономики.
Ранее эксперты Мюнхенского института экономических исследований Ifo спрогнозировали, что уровень инфляции в Германии несколько снизится в обозримом будущем и станет ниже 2%. ВВП Германии во втором квартале текущего года с учетом ценовых, сезонных и календарных корректировок снизился на 0,1% по сравнению с первым кварталом 2024 года. До этого Международный валютный фонд (МВФ) снизил прогноз экономического роста Германии в 2024 году на 0,3 п.п., до 0,2%.