Производящая электронику для Apple компания Jabil построит завод в Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сентября. /ТАСС/. Производитель электроники и поставщик Apple компания Jabil построит завод в штате Тамилнад в Индии за $238 млн. Об этом сообщил главный министр штата Мутувел Карунанидхи Сталин.
«Значительные инвестиции в размере 20 млрд рупий в Тиручирапалли компанией Jabil, мировым лидером в области производства электроники. Это создаст 5 000 рабочих мест и новый кластер для производства электроники», — написал он в Х (ранее Twitter).
Как указала газета The Economic Times, расширение присутствия Jabil в южноазиатской республике можно рассматривать как часть более масштабной стратегии. По ее мнению, Apple делает уверенные шаги в Индии через своих поставщиков, чтобы расширить присутствие в стране в попытке диверсифицировать производство и отойти от Китая.