Производящая электронику для Apple компания Jabil построит завод в Индии

Как указала газета The Economic Times, расширение присутствия Jabil в южноазиатской республике можно рассматривать как часть более масштабной стратегии. По ее мнению, Apple делает уверенные шаги в Индии через своих поставщиков, чтобы расширить присутствие в стране в попытке диверсифицировать производство и отойти от Китая.