Ozon начал продажи в Грузии

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Ozon запустил продажи для жителей Грузии, сообщили ТАСС в пресс-службе онлайн-ретейлера. Грузия стала седьмой страной СНГ, где компания развивает маркетплейс.
«Ozon открыл продажи в Грузии. Жители республики уже могут купить на маркетплейсе более 50 млн товаров различных категорий — от электроники до товаров для красоты и здоровья», — рассказали в компании.
На первом этапе доставка займет около 14 дней. Пользователи могут получить свои покупки в пунктах выдачи заказов партнеров, либо с помощью курьерской доставки.
«Мы уже обеспечиваем потребительскими товарами клиентов в Армении, Азербайджане, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане и очень рады, что с сегодняшнего дня к ним присоединятся жители Грузии. Чтобы завоевать доверие жителей страны, мы предложим им качественный сервис, широкий ассортимент товаров, доступные цены и удобную доставку», — сказал директор по операциям и развитию Ozon в СНГ Алексей Сапон, слова которого привели в компании.
Ozon — один из крупнейших российских маркетплейсов. Онлайн-платформа связывает 550 тыс. предпринимателей с 51 млн активных покупателей, ассортимент площадки насчитывает 370 млн товаров. Оборот от продаж Ozon (GMV, включая услуги) в первом полугодии 2024 года увеличился на 78% в годовом выражении — до 1,203 трлн рублей.