Ozon начал продажи в Грузии

«Мы уже обеспечиваем потребительскими товарами клиентов в Армении, Азербайджане, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане и очень рады, что с сегодняшнего дня к ним присоединятся жители Грузии. Чтобы завоевать доверие жителей страны, мы предложим им качественный сервис, широкий ассортимент товаров, доступные цены и удобную доставку», — сказал директор по операциям и развитию Ozon в СНГ Алексей Сапон, слова которого привели в компании.