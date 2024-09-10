ОПЕК представила отчет за сентябрь 2024 года

В 2024 году ОПЕК ожидает, что спрос на нефть может вырасти на 2 млн б/с, до 104,24 млн б/с, а в 2025 году — на 1,7 млн б/с, до 105,99 млн б/с. Такая незначительная корректировка преимущественно отражает полученные актуальные данные с начала года. При этом рост спроса все же остается значительно выше среднего доковидного показателя в 1,4 млн б/с.