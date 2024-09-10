ОПЕК представила отчет за сентябрь 2024 года

В 2024 году ОПЕК ожидает, что спрос на нефть может вырасти на 2 млн б/с, до 104,24 млн б/с, а в 2025 году — на 1,7 млн б/с, до 105,99 млн б/с. Такая незначительная корректировка преимущественно отражает полученные актуальные данные с начала года. При этом рост спроса все же остается значительно выше среднего доковидного показателя в 1,4 млн б/с.
При этом, рост спроса на нефть в странах ОЭСР в 2024 году составит 0,1 млн б/с, в основном за счет американского континента. Страны, не входящие в ОЭСР, обеспечат увеличение спроса на нефть на 1,8 млн б/с, в основном за счет Китая, а также стран Азии, Индии, Ближнего Востока и Латинской Америки.
Кроме того, ОПЕК сохранила прогноз роста предложения нефти от стран, не входящих в ОПЕК+, на 2024 год на уровне 1,2 млн баррелей в сутки (б/с), а на 2025 год — на 1,1 млн б/с. Показатель должен достичь 53,1 млн б/с и 54,2 млн б/с соответственно.
Лидерами по росту предложения нефти вне ОПЕК+ в 2024 году, согласно данным ОПЕК+, станут США, Канада и Бразилия, а в 2025 году — те же страны и Норвегия. При этом наибольшее снижение предложения в 2025 году ожидается от Анголы.
Организация также сообщила, что страны — участницы соглашения без учета Ливии, Ирана и Венесуэлы, освобожденных от исполнения сделки, сократили в августе производство нефти с учетом всех добровольных снижений добычи на 61 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 35,548 млн б/ с.
С учетом всех добровольных ограничений и графиков компенсаций, предусмотренных на август, страны ОПЕК+ должны были добывать 35,473 млн б/с. Таким образом, альянс добывал выше плана на 75 тыс. б/с.
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