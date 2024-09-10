Объем выдачи ипотеки в РФ в августе сократился в два раза

Выдача IT-ипотеки в августе 2024 года сократилась в 21 раз против августа 2023 года — до 1,76 млрд рублей в денежном выражении и почти в 23 раза в числовом выражении: за весь месяц было оформлено 177 кредитов. Относительно июля 2024 года показатели августа ниже в 17 раз по числу и почти в 16 раз по объему.