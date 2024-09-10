Объем выдачи ипотеки в РФ в августе сократился в два раза

«В августе, по оценке ДОМ.РФ, выдача ипотеки составила 116 тыс. кредитов (- 46% к августу 2023 года) на 375 млрд рублей (- 56%)», — привели данные в госкомпании.
Из них по рыночным программам были оформлены 83 тыс. кредитов на 189 млрд рублей, что на 27% меньше по числу и на 43% — по объему против августа 2023 года. В ДОМ.РФ объяснили снижение высокими банковскими ставками.
IT-ипотека сократилась в 21 раз
По программам с государственной поддержкой в августе было выдано 32 тыс. кредитов на 186 млрд рублей. ТАСС проанализировал данные ДОМ.РФ по «Семейной ипотеке» и IT-ипотеке за август и начало сентября.
Выдача IT-ипотеки в августе 2024 года сократилась в 21 раз против августа 2023 года — до 1,76 млрд рублей в денежном выражении и почти в 23 раза в числовом выражении: за весь месяц было оформлено 177 кредитов. Относительно июля 2024 года показатели августа ниже в 17 раз по числу и почти в 16 раз по объему.
Замедление IT-ипотеки сохранилось и по итогам первой недели сентября. Так, на 5 сентября 2024 года было подано в семь раз меньше заявок на эту программу, чем на 7 сентября 2023 года — 474. А объем и число выданных кредитов сократились в 34 и 24 раза соответственно — до 274 млн рублей и 43 договоров.
Выдача «Семейной ипотеки» в августе 2024 года снизилась на 30,8% год к году — до 163 млрд рублей и на 39,3% — до 28,2 тыс. договоров.
Делать выводы рано
Между тем, в ДОМ.РФ предостерегли от поспешных выводов: «Полностью оценить эффект от модификации льготных программ можно будет в сентябре — октябре», отмечается в материалах.
Так, по итогам января — августа 2024 года сокращение ипотечного рынка РФ выглядит более сдержанно. За восемь месяцев банки предоставили 984 тыс. кредитов на 3,6 трлн рублей, что на 19% меньше относительно января — августа 2024 года по количеству и на 21% — по объему.
В частности, по рыночным программам выдача снизилась на 29% — до 507 тыс. кредитов и на 51% до 1 трлн рублей год к году. «Спад выдачи оказался меньше, чем ожидалось ранее благодаря высокому росту доходов населения и распространению программ от застройщиков (траншевая ипотека, покупка скидки к ставке и другие)», — резюмировали в ДОМ.РФ.
Обновленные программы
С 1 июля 2024 года были изменены условия «Семейной ипотеки». Теперь ею смогут воспользоваться семьи, в которых есть дети в возрасте до шести лет включительно, воспитывающие ребенка-инвалида вне зависимости от возраста и — в 35 отдельных субъектах РФ — семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми.
Максимальная сумма кредита составит 12 млн рублей для жителей Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, для остальных регионов — до 6 млн рублей. Ставка составит 6%. Кредит можно взять на покупку квартиры в новостройке, приобретение готового дома или на строительство нового.
А с 1 августа 2024 года были пересмотрены условия IТ-ипотеки. Теперь она не распространяется на Санкт-Петербург и Москву. Предельная ставка по программе составляет до 6% годовых, а максимальная сумма кредита на льготных условиях — до 9 млн рублей.