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«Норникель» тестирует в Китае новые порошки для 3D-принтеров

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. «Норникель» разработал новые порошки с никелем для порошковой металлургии, сейчас образцы находятся в Китае у крупнейших производителей 3D-принтеров. Об этом сообщил в интервью ТАСС вице-президент «Норникеля» по инновациям Виталий Бусько.

Источник: Reuters

По его словам, порошковая металлургия — это одно из самых быстрорастущих направлений использования никеля, а 3D-печать активно используют в авиастроении, энергетическом машиностроении, но для этого нужны особые материалы, и зачастую это именно порошки с использованием никеля.

«Мы с партнерами разработали новые порошки с никелем, прошли тестирование в России, и сейчас эти образцы находятся в Китае у крупнейших производителей принтеров. Они их тестируют и сертифицируют, как только мы получим сертификаты качества, то уже будем думать, как нам распространять порошки», — рассказал он.

Бусько добавил, что потенциальным рынком их сбыта является Китай, хотя в России тоже есть высокий спрос, примерно 500 тонн в год. «Сейчас в России не хватает мощностей для производства порошков, а на глобальном уровне спрос на них составляет около 10 тыс. тонн в год», — отметил он.

О компании

«Норильский никель» — диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем палладия и высокосортного никеля. Производственные подразделения группы компаний «Норильский никель» расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии.