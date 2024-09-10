«Норникель» тестирует в Китае новые порошки для 3D-принтеров

«Мы с партнерами разработали новые порошки с никелем, прошли тестирование в России, и сейчас эти образцы находятся в Китае у крупнейших производителей принтеров. Они их тестируют и сертифицируют, как только мы получим сертификаты качества, то уже будем думать, как нам распространять порошки», — рассказал он.