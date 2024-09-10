«Норникель» создаст более 100 новых материалов на базе палладия до 2030 года

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Центр палладиевых технологий «Норникеля» намерен до 2030 года создать и вывести на мировой рынок более 100 новых материалов, что позволит создать дополнительный спрос на металл не менее чем 40 тонн в год. Об этом рассказал в интервью ТАСС вице-президент «Норникеля» по инновациям Виталий Бусько.