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«Норникель» создаст более 100 новых материалов на базе палладия до 2030 года

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Центр палладиевых технологий «Норникеля» намерен до 2030 года создать и вывести на мировой рынок более 100 новых материалов, что позволит создать дополнительный спрос на металл не менее чем 40 тонн в год. Об этом рассказал в интервью ТАСС вице-президент «Норникеля» по инновациям Виталий Бусько.

Источник: Reuters

«В портфеле Центра сегодня более 20 проектов, до 2030 года планируется разработать и вывести на мировой рынок более 100 новых материалов. По нашим оценкам это позволит создать новый спрос не менее чем 40 тонн палладия ежегодно», — рассказал он.

Бусько отметил, что в развитие этого направления «Норникель» инвестирует около $100 млн.

«Норильский никель» — диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем палладия и высокосортного никеля. Производственные подразделения группы компаний «Норильский никель» расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии.