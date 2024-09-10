«Норникель» создаст более 100 новых материалов на базе палладия до 2030 года

«В портфеле Центра сегодня более 20 проектов, до 2030 года планируется разработать и вывести на мировой рынок более 100 новых материалов. По нашим оценкам это позволит создать новый спрос не менее чем 40 тонн палладия ежегодно», — рассказал он.
Бусько отметил, что в развитие этого направления «Норникель» инвестирует около $100 млн.
«Норильский никель» — диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем палладия и высокосортного никеля. Производственные подразделения группы компаний «Норильский никель» расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии.