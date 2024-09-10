Мошенники придумали очередную схему атаки на банковские сервисы

Компания Servicepipe, специализирующаяся на информационной безопасности и защите онлайн-ресурсов от ботов и DDoS-атак, стала первым, кто обнаружил эту манипуляцию. По словам руководителя аналитического отдела компании Антона Чемякина, эта атака является редким примером прямой связи между бот-атакой на банковский сервис и последующими мошенническими действиями в отношении клиентов.