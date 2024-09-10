Мишустин сообщил, что расчеты в нацвалютах РФ и Узбекистана составили 70%

ТАШКЕНТ, 10 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что доля расчетов в национальных валютах между Россией и Узбекистаном достигла 70%. Об этом сообщила пресс-служба премьера по итогам его встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
Во время беседы Мишустин указал на важность того, что обе страны последовательно переходят на использование национальных валют во взаимных расчетах. Сейчас их доля составляет более 70%, отметил Мишустин.
По его словам, страны также активно развивают экономическое сотрудничество. При этом Россия входит в число ведущих торговых партнеров Узбекистана. Он напомнил, что в I полугодии взаимный товарооборот вырос почти на 9% и составил 412 млрд рублей, или 60 трлн сумов.
Мишустин также заверил, что правительство по своей линии уделяет приоритетное внимание решению поставленной лидерами двух стран задачи по увеличению в три раза объемов взаимной торговли к 2030 году.
Российский премьер на встрече с Мирзиёевым сообщил о развитии инвестиционного сотрудничества. По его данным, более 3 тыс. российских компаний успешно работают на рынке Узбекистана, реализуются крупные совместные проекты в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, транспортной инфраструктуре, цифровой экономике.