Мишустин сообщил, что расчеты в нацвалютах РФ и Узбекистана составили 70%

По его словам, страны также активно развивают экономическое сотрудничество. При этом Россия входит в число ведущих торговых партнеров Узбекистана. Он напомнил, что в I полугодии взаимный товарооборот вырос почти на 9% и составил 412 млрд рублей, или 60 трлн сумов.