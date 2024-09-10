Минпромторг России обновил перечень продукции для параллельного импорта

Минпромторг России внес изменения в перечень товаров, в отношении которых не применяются требования о защите интеллектуальных прав со стороны правообладателей и которые были введены в оборот за пределами территории РФ. Об этом сообщили в министерстве во вторник, 10 сентября. В список товаров для параллельного импорта добавлены автокомпоненты для автомобилей Kia и Hyundai.