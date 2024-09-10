Минпромторг России обновил перечень продукции для параллельного импорта

«Другие же изменения в перечне, согласно приказу Минпромторга России, носят более точечный характер. Они связаны как с дополнением перечня товаров, разрешенных для параллельного импорта, брендами и кодами ТН ВЭД ЕАЭС, прекратившими поставки в Российскую Федерацию, так и с исключением ряда брендов и кодов ТН ВЭД ЕАЭС, возобновивших поставки в Россию. Так, например, перечень дополнен брендами KIA и Hyundai», — отметили в министерстве.
Там уточнили, что дополнение перечня запчастями южнокорейских брендов обусловлено значительным количеством автомобилей этих марок, используемых россиянами. Такая мера позволит обеспечить внутренний рынок необходимыми запчастями.
Кроме того, из списка удалены ряд брендов, производящих продукцию легкой промышленности.
В Минпромторге обратили внимание на то, что существует тенденция популяризации отечественных брендов одежды среди населения, что позволяет обеспечить количественный и качественный рост в легкой промышленности страны. По информации министерства, объем отгруженных товаров собственного производства легкой промышленности РФ за 2023 год составил 1,35 трлн рублей — 120% от объема отгрузки 2022 года. За I квартал текущего года также зафиксирована положительная динамика развития отрасли: рост объема отгрузки по производству текстильных изделий, одежды, кожи и изделий из кожи составил 32%, 32,1% и 8,7% соответственно.
Ранее, 21 июня, сообщалось, что доля ввезенных в Россию автомобилей путем параллельного импорта в общих продажах в мае 2024 года снизилась до 8,5%, в апреле этот показатель составлял 11%. Это следует из данных банка «Открытие» и компании «Автомаркетолог». По данным аналитиков, доля практически вернулась на уровень ноября 2023 года (8,4%).