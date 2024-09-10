МЭР: турпоток между РФ и КНР в 2024 году восстановится на 50% от доковидных показателей

«Если брать взаимный турпоток, то [ожидается] около 2 млн [поездок]. Взаимный турпоток России и Китая в этом году составит примерно половину от доковидных показателей. До пандемии было 4 млн взаимных туристических поездок. Но это уже хороший рост, в том числе по сравнению с прошлым годом», — сказал он.