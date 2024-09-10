МЭР: турпоток между РФ и КНР в 2024 году восстановится на 50% от доковидных показателей

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Взаимный туристический поток между Россией и Китаем по итогам 2024 года восстановится на 50% от допандемийных показателей и составит около 2 млн поездок. Об этом в интервью в студии ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) рассказал директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.
«Если брать взаимный турпоток, то [ожидается] около 2 млн [поездок]. Взаимный турпоток России и Китая в этом году составит примерно половину от доковидных показателей. До пандемии было 4 млн взаимных туристических поездок. Но это уже хороший рост, в том числе по сравнению с прошлым годом», — сказал он.
Если говорить про въезд китайских туристов в Россию, то в 2024 году ожидается около 1 млн поездок. За первую половину текущего года туристы из КНР посетили Россию 500 тыс. раз, а за тот же период прошлого года — 150−170 тыс.
«Такой рост пошел благодаря тому, что раскатался наконец-то механизм групповых безвизовых поездок. Плюс китайские туристы активно едут по электронной визе. То есть все те шаги, которые мы сделали в августе 2023 года по либерализации нашего визового режима, показали эффект», — отметил Кондратьев.
Полная версия интервью будет опубликована в 09:00 мск.