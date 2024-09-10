МЭР рассчитывает на запуск безвиза с Саудовской Аравией и Малайзией в 2025 году

В частности, в скором времени планируется подписать соглашение об отмене виз с Мьянмой. Для российских туристов там уже действует безвизовый режим. «Хотим ввести это на двусторонней основе, чтобы граждане Мьянмы могли посещать Россию без виз. С нашей стороны такие шаги сделаны, подготовлен проект соглашения. Он согласуется с мьянмской стороной. Надеемся, что до конца этого года оно будет подписано», — отметил Кондратьев.