МЭР рассчитывает на запуск безвиза с Саудовской Аравией и Малайзией в 2025 году

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ рассчитывает на запуск безвизового режима с Саудовской Аравией, Оманом, Малайзией, Бахрейном, Мьянмой и некоторыми странами Африки в 2025 году. Об этом в интервью в студии ТАСС на Восточном экономическом форуме рассказал директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев.
«Я очень надеюсь, потому что именно по этим странам есть запрос российских туристов и большой рост въездного турпотока», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Минэкономразвития совместно с МИД РФ проводит большую работу по либерализации визового режима с ключевыми дружественными странами. Прорабатываются межгосударственные соглашения об отмене виз с Саудовской Аравией, Малайзией, Бахрейном и некоторыми странами Африки, прежде всего с Кенией, рассказал глава департамента.
В частности, в скором времени планируется подписать соглашение об отмене виз с Мьянмой. Для российских туристов там уже действует безвизовый режим. «Хотим ввести это на двусторонней основе, чтобы граждане Мьянмы могли посещать Россию без виз. С нашей стороны такие шаги сделаны, подготовлен проект соглашения. Он согласуется с мьянмской стороной. Надеемся, что до конца этого года оно будет подписано», — отметил Кондратьев.
Полный текст интервью будет опубликован 11 сентября в 09:00 мск.