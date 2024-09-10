МЭР: прямые рейсы в Саудовскую Аравию могут запустить в начале 2025 года

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ рассчитывает на запуск прямых рейсов из России в Саудовскую Аравию в начале 2025 года. Об этом в интервью в студии ТАСС на Восточном экономическом форуме рассказал директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев.
«С Саудовской Аравией и Малайзией прорабатывается открытие прямого авиасообщения. Мы надеемся, что с начала 2025 года будут запущены прямые рейсы в Саудовскую Аравию. Это позволит увеличить турпоток из этой страны в два и даже в три раза», — считает Кондратьев.
Что касается Южной Кореи, то существует «определенная геополитическая напряженность», поэтому говорить про запуск прямых рейсов в страну преждевременно, добавил Кондратьев.
Он напомнил, что россияне могут отправиться прямыми рейсами в 40 стран. Только за июнь открыто 20 новых направлений. Кроме того, запущены дополнительные рейсы в Китай и во Вьетнам. «То есть по тем странам, с которыми уже есть прямое авиасообщение, мы активно расширяем маршрутную сеть. Поэтому все зависит, прежде всего, от спроса. Будет большой спрос на туристические поездки — будет и прямое авиасообщение», — отметил Кондратьев.
Полный текст интервью будет опубликован на сайте ТАСС 11 сентября в 09:00 мск.