МЭР: прямые рейсы в Саудовскую Аравию могут запустить в начале 2025 года

Он напомнил, что россияне могут отправиться прямыми рейсами в 40 стран. Только за июнь открыто 20 новых направлений. Кроме того, запущены дополнительные рейсы в Китай и во Вьетнам. «То есть по тем странам, с которыми уже есть прямое авиасообщение, мы активно расширяем маршрутную сеть. Поэтому все зависит, прежде всего, от спроса. Будет большой спрос на туристические поездки — будет и прямое авиасообщение», — отметил Кондратьев.