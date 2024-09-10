МЭР анонсировало снижение цен на туры на Бали

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Запуск прямых авиарейсов из России в Индонезию позволит снизить стоимость туров в страну на 15−20%. Об этом в интервью в студии ТАСС на Восточном экономическом форуме сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.