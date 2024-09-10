МЭР анонсировало снижение цен на туры на Бали

ВЛАДИВОСТОК, 10 сентября. /ТАСС/. Запуск прямых авиарейсов из России в Индонезию позволит снизить стоимость туров в страну на 15−20%. Об этом в интервью в студии ТАСС на Восточном экономическом форуме сообщил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.
«Запуск прямых рейсов создаст комфортные условия для российских туристов и снизит стоимость туристического продукта на 15−20%», — сказал он.
Глава департамента отметил, что российский турпоток в Индонезию всегда стабильно высокий. За год страну посещают более 100 тыс. туристов из РФ. Благодаря запуску прямых рейсов турпоток может возрасти как минимум в 1,5 раза.
В конце августа авиакомпания «Аэрофлот» объявила, что с 17 сентября начнет выполнять прямые рейсы из Москвы в Денпасар (остров Бали, Индонезия).
Полный текст интервью будет опубликован 11 сентября в 09:00 мск.