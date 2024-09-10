Мантуров усомнился в возможности возвращения ушедших из РФ автоконцернов

«Мне cложно себе представить, что они вернутся. Автопром просто cбежал, хлопнув дверью. У них есть опционы на возврат, но я очень cомневаюсь в реальных перспективах и возможностях их реализации», — сказал Мантуров, отвечая на вопрос, вернутся ли после окончания специальной военной операции крупные иностранные компании на российский авторынок.