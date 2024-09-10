Льготам устанавливают предел. Предложено обсудить ставки соцвзносов для компаний

ГПУ собирает предложения по оптимизации бюджета Социального фонда и обсуждает возможность использовать для компенсации потерь его доходов из-за льготных ставок страховых взносов профицит средств по другим видам страхования. Это следует из письма, которое управление разослало по общественным объединениям работодателей и работников 4 сентября за подписью врио его главы Сергея Пчелинцева (есть у «Ъ»).
По общему правилу ставка, по которой большинство компаний платит страховые взносы в Соцфонд, — 30%, сбором средств занимается ФНС.
При этом часть предприятий (малый и средний бизнес, IT-компании, благотворители и участники ТОР) платят соцвзносы за работников по льготным тарифам (0−20%). Чтобы в будущем у работников таких компаний не было сложностей с начислением пенсий, бюджет ежегодно переводит Соцфонду трансферт — правительство компенсирует фонду объем недополученных им из-за льгот соцвзносов.
Как следует из письма ГПУ, сейчас по поручению президента там рассматривают варианты оптимизации бюджета Соцфонда, включая идею с 2028 года сократить число категорий компаний, имеющих право на льготные тарифы, — в первую очередь за счет «работающих в малопроизводительных секторах экономики с низким уровнем зарплат и низкими требованиями к квалификации» — например, торговых МСП. Также, по мнению ГПУ, уже сейчас можно было бы сократить трансферт фонду «за счет использования средств его профицита». Предлагается исключить некоторые законодательные ограничения на использование средств фонда и изменить источник финансирования отдельных обязательств на средства обязательного пенсионного страхования, поступления которых резко выросли из-за роста зарплат (см. «Ъ-Онлайн»). «Как следует из пенсионной формулы, принятой в 2013 году, все дополнительные доходы фонда от взносов на пенсионное страхование должны быть использованы для выплаты текущих пенсий. Однако такой пересчет происходит с лагом в год, что позволяет фонду в случае роста зарплат накапливать средства», — пояснил «Ъ» ведущий научный сотрудник ИНСАП РАНХиГС Виктор Ляшок.
Идея оптимизации бюджета Соцфонда, как и предложение отказаться от льгот по взносам в него, ожидаемо вызвала недовольство РСПП и профсоюзов.
«Льготные страховые тарифы — один из способов снизить налоговое бремя для российского бизнеса и стимулировать его развитие. Каждый из них был введен по конкретным основаниям, и в том числе благодаря этим стимулам мы видим существенный прирост оборотов малого и среднего бизнеса», — отмечает источник «Ъ» в РСПП. «Поправки, внесенные в Конституцию в 2020 году, гарантируют, что все дополнительные доходы, получаемые Соцфондом от взносов на обязательное пенсионное страхование, должны идти на индексацию пенсий. Из-за роста зарплат коэффициент замещения заработка страховой пенсией в 2020—2023 годах уже снизился с 31,6% до 25%, что ставит под сомнение выполнение Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы, по которой этот показатель не должен быть ниже 40%», — говорит зампред ФНПР Давид Кришталь. Кроме того, отмечает председатель исполкома Конфедерации труда России Игорь Ковальчук, рост взносов в Соцфонд может оказаться неустойчивым — например, по прогнозу Минэкономики, уже после 2024 года он будет сокращаться ежегодно. В пресс-службе Минтруда на вопрос «Ъ» о перспективах профицита фонда в 2025 году вчера не ответили.
Отметим, что инициатором дискуссии относительно бюджета Социального фонда, которую координирует ГПУ, может выступать Минфин — ранее ведомство не раз принуждало Фонд соцстрахования (сейчас часть Социального фонда) покрывать из профицита по одному виду страхования дефицит другого (см. «Ъ» от 6 июля 2021 года). Сейчас, вероятно, одна из причин поиска «скрытых резервов» в бюджете Соцфонда — необходимость индексации пенсий работающих пенсионеров, запланированной на 2025 год (см. «Ъ» от 7 июня).