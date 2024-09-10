Льготам устанавливают предел. Предложено обсудить ставки соцвзносов для компаний

«Льготные страховые тарифы — один из способов снизить налоговое бремя для российского бизнеса и стимулировать его развитие. Каждый из них был введен по конкретным основаниям, и в том числе благодаря этим стимулам мы видим существенный прирост оборотов малого и среднего бизнеса», — отмечает источник «Ъ» в РСПП. «Поправки, внесенные в Конституцию в 2020 году, гарантируют, что все дополнительные доходы, получаемые Соцфондом от взносов на обязательное пенсионное страхование, должны идти на индексацию пенсий. Из-за роста зарплат коэффициент замещения заработка страховой пенсией в 2020—2023 годах уже снизился с 31,6% до 25%, что ставит под сомнение выполнение Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы, по которой этот показатель не должен быть ниже 40%», — говорит зампред ФНПР Давид Кришталь. Кроме того, отмечает председатель исполкома Конфедерации труда России Игорь Ковальчук, рост взносов в Соцфонд может оказаться неустойчивым — например, по прогнозу Минэкономики, уже после 2024 года он будет сокращаться ежегодно. В пресс-службе Минтруда на вопрос «Ъ» о перспективах профицита фонда в 2025 году вчера не ответили.