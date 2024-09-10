Конструктор сайтов Wix решил заблокировать аккаунты россиян

«В соответствии с новыми правилами мы обязаны ограничить доступ к сервисам Wix для жителей России с 12 сентября 2024 года, и заблокировать их аккаунты. С этой даты вы больше не сможете получить доступ к своему аккаунту Wix или любым предоставляемым нами услугам», — говорится в сообщении.