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Конструктор сайтов Wix решил заблокировать аккаунты россиян

Все сайты, принадлежащие владельцам таких аккаунтов, будут сняты с публикации.

Источник: Reuters

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Облачный сервис для создания сайтов Wix с 12 сентября ограничит доступ к своим сервисам для россиян, сообщила поддержка платформы. Блокировка последует вне зависимости от того, бесплатный был аккаунт или платный.

«В соответствии с новыми правилами мы обязаны ограничить доступ к сервисам Wix для жителей России с 12 сентября 2024 года, и заблокировать их аккаунты. С этой даты вы больше не сможете получить доступ к своему аккаунту Wix или любым предоставляемым нами услугам», — говорится в сообщении.

Блокировка касается исключительно аккаунтов резидентов России. Все сайты, принадлежащие владельцам таких аккаунтов, будут сняты с публикации. Wix в связи с этим рекомендует перенести свой домен к другому регистратору доменов или на другой хостинг, чтобы продолжать управлять им.