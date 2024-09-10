Дети под прицелом: как мошенники орудуют в школьных чатах в 2024 году

После начала учебного года мошенники начали использовать школьные чаты (как с учениками, так и с директорами школ) для выведывания персональных данных и информации о счетах и банковских карт. Как понять, что в закрытый на первый взгляд час в мессенджере попали злоумышленники и что делать, если «утечка» уже произошла? На этот Финансам Mail ответил ведущий эксперт по сетевым угрозам, web-разработчик компании «Код Безопасности» Константин Горбунов.