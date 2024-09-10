Кабмин продлил упрощенные требования для ввозимой и выпускаемой продукции

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ продлило до 1 сентября 2025 года действие упрощенного порядка подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов и национальных и межгосударственных стандартов при ввозе или выпуске в обращение на территории страны, сообщается на сайте кабмина.
«Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое продлевает до 1 сентября 2025 года действие упрощенного порядка подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов, а также национальных и межгосударственных стандартов при ввозе ее из-за границы или выпуске в обращение на территории страны», — говорится в сообщении.
Уточняется, что речь идет о товарах, которые ранее требовали долгого прохождения процедуры сертификации. В марте 2022 года правительство уже разрешало использовать упрощенный порядок для подобных товаров, им необходимо было предоставлять декларации о соответствии товаров, основанные на собственных доказательствах, без проведения длительных лабораторных исследований. После подачи заявления по упрощенной схеме у производителей и экспортеров есть шесть месяцев, чтобы подтвердить соответствие товаров требованиям технических регламентов ЕАЭС или требованиям российского законодательства в сфере технического регулирования — такой порядок позволил снизить риски попадания на рынок некачественной продукции и одновременно сократить нагрузку на бизнес.
«Мера, принятая в условиях санкционных ограничений, доказала свою эффективность, поэтому ее решено продлить», — добавили в кабмине.