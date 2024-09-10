Кабмин продлил упрощенные требования для ввозимой и выпускаемой продукции

Уточняется, что речь идет о товарах, которые ранее требовали долгого прохождения процедуры сертификации. В марте 2022 года правительство уже разрешало использовать упрощенный порядок для подобных товаров, им необходимо было предоставлять декларации о соответствии товаров, основанные на собственных доказательствах, без проведения длительных лабораторных исследований. После подачи заявления по упрощенной схеме у производителей и экспортеров есть шесть месяцев, чтобы подтвердить соответствие товаров требованиям технических регламентов ЕАЭС или требованиям российского законодательства в сфере технического регулирования — такой порядок позволил снизить риски попадания на рынок некачественной продукции и одновременно сократить нагрузку на бизнес.