Индекс Мосбиржи будут дополнительно рассчитывать в юанях

Мосбиржа с 24 сентября будет дополнительно рассчитывать в юанях свой основной индекс акций — индекс Мосбиржи, а также индексы полной доходности (брутто и нетто). Ценовой индекс в юанях будет рассчитываться один раз в 15 секунд, а индексы в юанях полной доходности будут рассчитываться один раз в день по итогам основной торговой сессии. Об этом сообщается на сайте Мосбиржи.