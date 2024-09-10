Индекс Мосбиржи будут дополнительно рассчитывать в юанях

Мосбиржа с 24 сентября будет дополнительно рассчитывать в юанях свой основной индекс акций — индекс Мосбиржи, а также индексы полной доходности (брутто и нетто). Ценовой индекс в юанях будет рассчитываться один раз в 15 секунд, а индексы в юанях полной доходности будут рассчитываться один раз в день по итогам основной торговой сессии. Об этом сообщается на сайте Мосбиржи.
На Московской бирже уже есть индекс, который рассчитывается в иностранной валюте (в долларах), — индекс РТС. В его состав входят те же акции, что и в индекс Мосбиржи.
В новой редакции «Методики расчета индексов акций Московской биржи» уточняется, что торговый код дополнительного индекса Мосбиржи в юанях — IMOEXCNY, код индекса Мосбиржи в юанях полной доходности «брутто» — MCFCNYTR, код индекса Мосбиржи в юанях полной доходности «нетто» (по налоговым ставкам российских организаций) — MCFCNYTRR. Документ вступит в силу 24 сентября.
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