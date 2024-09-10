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IBC: в Россию с начала года пришло 18 новых международных брендов

МОСКВА, 10 сен — РИА Недвижимость. В Россию с начала года пришло 18 новых международных брендов, 89% из них открыли магазины в Москве, подсчитали в консалтинговой компании IBC Real Estate.

Источник: Shutterstock

В Москве с начала года 16 новых международных брендов открыли 20 магазинов общей площадью 3,6 тысячи квадратных метров в 15 торговых центрах, уточняется в материалах компании.

По ее данным, более половины (56%) новых марок, пришедших в Россию, происходит из Азии (Китай и Южная Корея), доля новых международных брендов из Европы (Германия и Италия) составляет 22%.

Большая часть (61%) из новых брендов относится к фешен-сегменту, доля новых иностранных марок техники — 28%, добавляется в материалах IBC.

В компании прогнозируют, что всего по результатам 2024 года число вышедших в Россию брендов достигнет 30 против 25 брендов в 2023 году.