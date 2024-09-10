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IBC: российские девелоперы увеличили объемы покупки земли почти на 70%

МОСКВА, 10 сен — РИА Недвижимость. Российские девелоперы с начала 2024 года приобрели 890 гектаров земли под будущую застройку, что превысило показатель аналогичного периода прошлого года на 69%, рассказал во вторник журналистам руководитель департамента рынков капитала и инвестиций компании IBC Real Estate Микаэл Казарян.

Источник: РИА "Новости"

По данным компании, всего за неполных три квартала застройщики вложили в земельные активы 173 миллиарда рублей — рост год к году составил 17%. По этому показателю лидируют созданная бывшими сотрудниками «Сбера» BMS Development (26,6 миллиарда рублей), Sminex (22 миллиарда рублей) и «Страна Девелопмент» (18,6 миллиарда рублей).

Как отметил Казарян, выросший интерес застройщиков к земельным активам связан с вливанием денег в экономику и обеспечением спроса на жилье в связи с этим.

При этом по результатам 2024 года, как ожидают в компании, объем сделок с земельными активами в России составит 250 миллиардов рублей — на 5% меньше результата 2023 года.