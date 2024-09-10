IBC: российские девелоперы увеличили объемы покупки земли почти на 70%

По данным компании, всего за неполных три квартала застройщики вложили в земельные активы 173 миллиарда рублей — рост год к году составил 17%. По этому показателю лидируют созданная бывшими сотрудниками «Сбера» BMS Development (26,6 миллиарда рублей), Sminex (22 миллиарда рублей) и «Страна Девелопмент» (18,6 миллиарда рублей).
Как отметил Казарян, выросший интерес застройщиков к земельным активам связан с вливанием денег в экономику и обеспечением спроса на жилье в связи с этим.
При этом по результатам 2024 года, как ожидают в компании, объем сделок с земельными активами в России составит 250 миллиардов рублей — на 5% меньше результата 2023 года.