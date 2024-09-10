FT: для оживления экономики Китаю нужно $1,4 трлн

Аналитики банка полагают, что действовать нужно как можно скорее. «Чем дольше продолжается дефляция, тем больше средств понадобится на борьбу с ней», — цитирует FT главного экономиста по Китаю в Morgan Stanley Робина Синя. По его мнению, существенную часть средств необходимо потратить на меры по совершенствованию социальной защиты и здравоохранения для внутренних трудовых мигрантов в Китае, которых насчитывается около 300 млн человек. Кроме того, необходимы стимулирующие меры на то, чтобы ускорить продажу уже построенного, но невостребованного жилья, чтобы стабилизировать цены на недвижимость и вывести этот рынок из длительного кризиса.