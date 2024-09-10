FT: для оживления экономики Китаю нужно $1,4 трлн

Эти меры будут примерно в 2,5 раза больше того, что власти КНР потратили на стимулирование экономики после мирового финансового кризиса 2008 года. Часть средств, по мнению экономистов, необходимо пустить на стимулирование потребления непосредственно домохозяйств, а не только на инвестиции, льготы и кредиты для бизнеса и строительство инфраструктуры.
Аналитики банка полагают, что действовать нужно как можно скорее. «Чем дольше продолжается дефляция, тем больше средств понадобится на борьбу с ней», — цитирует FT главного экономиста по Китаю в Morgan Stanley Робина Синя. По его мнению, существенную часть средств необходимо потратить на меры по совершенствованию социальной защиты и здравоохранения для внутренних трудовых мигрантов в Китае, которых насчитывается около 300 млн человек. Кроме того, необходимы стимулирующие меры на то, чтобы ускорить продажу уже построенного, но невостребованного жилья, чтобы стабилизировать цены на недвижимость и вывести этот рынок из длительного кризиса.