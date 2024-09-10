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Экс-управляющий директор Google в РФ стала независимым директором в Whoosh

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Бывший член советов директоров МКПАО «Лента» и «Софтлайн» и экс-управляющий директор ООО «Гугл» Юлия Соловьева избрана независимым директором в совет директоров кикшерингового сервиса Whoosh, сообщает пресс-служба сервиса.

Источник: РИА "Новости"

«Решением общего собрания акционеров ПАО “ВУШ Холдинг” от 9 сентября 2024 года независимым директором была избрана Юлия Соловьева», — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что на этой позиции она заменила Антона Еремина, который занял пост первого заместителя генерального директора, при этом сохранив позицию в совете директоров, но утратив статус независимого директора.

С января 2012 по май 2022 Соловьева занимала должность управляющего директора в ООО «Гугл». С 2018 по 2024 год была членом совета директоров МКПАО «Лента» и ПАО «Софтлайн», а также генеральным директором ООО «Эверест».

Соловьева, чьи слова приводятся пресс-службой, отметила, что в своей работе будет фокусироваться на сохранении лидирующего положения на рынке и развитии возможностей сервиса для пользователей.