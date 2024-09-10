Экс-управляющий директор Google в РФ стала независимым директором в Whoosh

«Решением общего собрания акционеров ПАО “ВУШ Холдинг” от 9 сентября 2024 года независимым директором была избрана Юлия Соловьева», — рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что на этой позиции она заменила Антона Еремина, который занял пост первого заместителя генерального директора, при этом сохранив позицию в совете директоров, но утратив статус независимого директора.
С января 2012 по май 2022 Соловьева занимала должность управляющего директора в ООО «Гугл». С 2018 по 2024 год была членом совета директоров МКПАО «Лента» и ПАО «Софтлайн», а также генеральным директором ООО «Эверест».
Соловьева, чьи слова приводятся пресс-службой, отметила, что в своей работе будет фокусироваться на сохранении лидирующего положения на рынке и развитии возможностей сервиса для пользователей.