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Экс-министр финансов Задорнов назвал признаки структурной перестройки экономики РФ

В России происходят структурные изменения экономики сразу по нескольким направлениям. Во-первых, в РФ произошла полная замена торговых партнеров, заявил в эксклюзивной колонке для «Известий» экс-министр финансов и банкир Михаил Задорнов.

Источник: РИА "Новости"

«Если еще в 2021 году 40% товарооборота России было с Европой, включая Великобританию, то сейчас это меньше 15%. Теперь на Китай, Турцию, Индию и страны ЕАЭС приходится 80% нашей торговли», — привел цифры он.

Кроме того, совершенно изменилась структура владения частным бизнесом, подчеркнул Михаил Задорнов. По его расчетам, к началу 2022 года в России было накоплено порядка $300 млрд прямых иностранных инвестиций.

«Примерно половину из них из страны вывели: зарубежные компании продавали либо новым собственникам, либо менеджменту, пусть и с возможностью обратного выкупа. Особенно это изменение заметно в потребительском секторе», — уточнил экс-министр финансов.

С другой стороны, по его словам, с точки зрения товарной структуры экспорта значительных изменений не произошло.

«Мы по-прежнему продаем прежде всего нефть, нефтепродукты, минеральные удобрения, цветные металлы. Газ экспортируем уже в меньшей степени, потому что лишились основного рынка — европейского, а перестраивать инфраструктуру долго и дорого. Нельзя не отметить стремительный рост аграрного экспорта и расширение круга стран, куда поставляется российское продовольствие», — перечислил Михаил Задорнов.

А если говорить о доле нефтегазовых доходов бюджета, то она в 2023—2024 годах даже выросла по сравнению с 2021-м, резюмировал он.