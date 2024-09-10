Экс-министр финансов Задорнов назвал признаки структурной перестройки экономики РФ

«Если еще в 2021 году 40% товарооборота России было с Европой, включая Великобританию, то сейчас это меньше 15%. Теперь на Китай, Турцию, Индию и страны ЕАЭС приходится 80% нашей торговли», — привел цифры он.
Кроме того, совершенно изменилась структура владения частным бизнесом, подчеркнул Михаил Задорнов. По его расчетам, к началу 2022 года в России было накоплено порядка $300 млрд прямых иностранных инвестиций.
«Примерно половину из них из страны вывели: зарубежные компании продавали либо новым собственникам, либо менеджменту, пусть и с возможностью обратного выкупа. Особенно это изменение заметно в потребительском секторе», — уточнил экс-министр финансов.
С другой стороны, по его словам, с точки зрения товарной структуры экспорта значительных изменений не произошло.
«Мы по-прежнему продаем прежде всего нефть, нефтепродукты, минеральные удобрения, цветные металлы. Газ экспортируем уже в меньшей степени, потому что лишились основного рынка — европейского, а перестраивать инфраструктуру долго и дорого. Нельзя не отметить стремительный рост аграрного экспорта и расширение круга стран, куда поставляется российское продовольствие», — перечислил Михаил Задорнов.
А если говорить о доле нефтегазовых доходов бюджета, то она в 2023—2024 годах даже выросла по сравнению с 2021-м, резюмировал он.