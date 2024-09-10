«Дочка» МТС вложит свыше 1 млрд рублей в развитие своего ИИ-облака

«МТС Web Services представила на форуме Kazan Digital Week новое направление — ИИ-облако. Оно будет включать в себя инфраструктуру и ряд сервисов, которые позволят компаниям ускорить и упростить внедрение искусственного интеллекта. Инвестиции в новое направление превысят 1 млрд рублей до конца 2025 года», — рассказали в пресс-службе.
В компании пояснили, что в основе ИИ-облака будет находиться инфраструктура с графическими ускорителями, которые необходимы для ускорения процессов обучения и работы искусственного интеллекта. Кроме того, пользователям платформы будут доступны сервис для синтеза и распознавания речи на основе нейронных сетей и другими параметрами Audiogram и сервис речевой аналитики WordPulse.
Kazan Digital Week проходит с 9 по 11 сентября 2024 года в международном выставочном центре «Казань экспо» и на других площадках в очном и онлайн-формате. Мероприятия форума структурированы по 10 тематическим направлениям. Эксперты обсудят цифровизацию госуправления, кибербезопасность, финтех и интеллектуальные транспортные системы. На участие в форуме заявлено свыше 500 спикеров, 45 из них — зарубежных.
ТАСС — генеральный информационный партнер форума.