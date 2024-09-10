«Дочка» МТС вложит свыше 1 млрд рублей в развитие своего ИИ-облака

В компании пояснили, что в основе ИИ-облака будет находиться инфраструктура с графическими ускорителями, которые необходимы для ускорения процессов обучения и работы искусственного интеллекта. Кроме того, пользователям платформы будут доступны сервис для синтеза и распознавания речи на основе нейронных сетей и другими параметрами Audiogram и сервис речевой аналитики WordPulse.