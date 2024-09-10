«Дамате» первой в РФ получила разрешение на экспорт мяса утки в Гонконг

«Группа компаний “Дамате” первой в России получила право экспорта продукции из мяса утки в Гонконг. Сейчас “Дамате” финализирует ассортимент и ведет переговоры с гонконгскими компаниями. Имеющийся у “Дамате” опыт поставок в Гонконг мяса индейки, а также заслуженная репутация производителя качественной продукции и надежного делового партнера, позволяют в ближайшее время приступить к организации отгрузок», — говорится в сообщении.