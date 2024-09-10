«Дамате» первой в РФ получила разрешение на экспорт мяса утки в Гонконг

«Группа компаний “Дамате” первой в России получила право экспорта продукции из мяса утки в Гонконг. Сейчас “Дамате” финализирует ассортимент и ведет переговоры с гонконгскими компаниями. Имеющийся у “Дамате” опыт поставок в Гонконг мяса индейки, а также заслуженная репутация производителя качественной продукции и надежного делового партнера, позволяют в ближайшее время приступить к организации отгрузок», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что процедура получения разрешения заняла порядка двух лет, со стороны Гонконга был организован комплексный аудит систем обеспечения ветеринарной и пищевой безопасности на предприятии «Новые утиные фермы» в Ростовской области, которое входит в состав «Дамате».
В январе группа компаний «Дамате» первой в РФ начала экспорт в Китай продукции из утки из Ростовской области, где расположен комплекс по производству утки. Тогда в компании заявили, что Китай является одним из ключевых экспортных рынков для «Дамате».
Группа компаний «Дамате» — российский сельскохозяйственный холдинг. В портфеле компании проекты по производству мяса индейки, утки, а также баранины. «Дамате» также развивает молочное животноводство и собственные генетические проекты. География деятельности «Дамате» охватывает такие регионы, как Пензенская, Тюменская, Ростовская области и Северо-Кавказский федеральный округ. Продукция компании реализуется в РФ и экспортируется за рубеж.