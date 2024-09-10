Цена Аи-95 на бирже опустилась ниже 70 тыс. рублей за тонну впервые с июля

Бензин Аи-92 подешевел на 2,14% — до 60,447 тыс. рублей за тонну, летнее дизельное топливо — на 0,99%, до 61,188 тыс. рублей за тонну. Топочный мазут снизился в цене на 2,02% — до 27,291 тыс. рублей за тонну, топливо для реактивных двигателей — на 0,04%, до 81,826 тыс. рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы подешевели на 0,51% — до 39,479 тыс. рублей за тонну.