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Бурятия заключила на ВЭФ соглашения на 258 млрд рублей

Среди них соглашение о реализации проекта по строительству Мокского гидроузла.

Источник: Финансы Mail

УЛАН-УДЭ, 10 сентября. /ТАСС/. Бурятия подписала на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) 12 соглашений более чем на 258 млрд рублей. Об этом сообщили в правительстве региона.

«На Восточном экономическом форуме Бурятия в общем заключила 12 соглашений. Их общая сумма составила 258,97 млрд рублей. Самые крупные из них — о реализации проекта по строительству Мокского гидроузла (Мокской и Ивановской гидростанций), а также биогазовой станции по переработке побочных продуктов животноводства с производством электрической и тепловой энергии и цеха по производству органических удобрений с Росатомом и “Сибагро”, — говорится в сообщении.

Как отметил глава Бурятии Алексей Цыденов, в ходе форума глава государства Владимир Путин дал поручения, очень значимые для Бурятии и всего Дальнего Востока. "Это и ликвидация дефицита электроэнергии на Дальнем Востоке вплоть до строительства атомных электростанций, и полная электрификация БАМа, и строительство кампуса в Улан-Удэ, — уточнил он.

Восточный экономический форум прошел 3—6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Организатор мероприятия — Фонд Росконгресс. ТАСС стал генеральным информационным партнером форума.