Bloomberg: прекращение транзита газа РФ ослабит стратегическую позицию Киева

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет продлевать соглашение с «Газпромом» на транзит российского газа, которое истекает в конце года. При этом Украина будет совместно с ЕС принимать решение о транзите российского газа через свою территорию в Европу. Венгрия по-прежнему получает больше половины потребляемого газа из России. В октябре 2022 года между венгерской MVM и «Газпромом» была достигнута договоренность об увеличении поставок по южному маршруту через Турцию, а транспортировка газа через Украину начала сокращаться. В 2022 году по «Турецкому потоку» и его продолжению через Болгарию и Сербию в Венгрию поступило 4,8 млрд кубометров газа. Как сообщал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, в 2023 году этот показатель увеличился до 5,6 млрд кубометров.