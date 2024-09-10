Пятница 13-е: какое решение по ставке примет Банк России

Предыдущее повышение произошло относительно недавно (по итогам июльского заседания), и регулятору необходимо время для анализа трансмиссионного механизма ставок на экономику в целом. Как правило, это занимает не менее 5−6 месяцев. В данной связи мы считаем повышение КС на очередном заседании ЦБ нецелесообразным. Для снижения КС время также еще не наступило, поскольку динамика устойчивых компонентов инфляции пока не сбавляет темпы.