Пятница 13-е: какое решение по ставке примет Банк России

По итогам двух ближайших заседаний 13 сентября и 25 октября, Банк России может повысить ключевую ставку на 200 б.п., до 20%, прогнозирует Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка.
По его словам, инфляция продолжает складываться выше прогнозного диапазона на конец года в 6,5−7%, инфляционные ожидания населения растут четвертый месяц подряд, а замедления в корпоративном кредитовании не наблюдается.
«Мы считаем, что ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 20% примерно полгода», — говорит Михаил Васильев.
Полагаем, что возможность для снижения ключевой ставки откроется только в середине 2025 года, когда инфляция будет устойчиво замедляться в направлении целевых 4%. При этом темп снижения ключевой ставки будет достаточно медленным.
На этом фоне аналитик советует инвесторам придерживаться защитной стратегии и выбирать депозиты, фонды ликвидности и облигации с плавающим купоном. Эти инструменты, по его словам, позволят получать 18−21% годовых в рублях и быть готовым к тому, что Банк России может еще в этом году повысить ключевую ставку.
Павел Паевский, начальник отдела кредитного анализа макроэкономики ООО «РСХБ Управление Активами», полагает, что по итогам заседания совета директоров Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 18%.
Предыдущее повышение произошло относительно недавно (по итогам июльского заседания), и регулятору необходимо время для анализа трансмиссионного механизма ставок на экономику в целом. Как правило, это занимает не менее 5−6 месяцев. В данной связи мы считаем повышение КС на очередном заседании ЦБ нецелесообразным. Для снижения КС время также еще не наступило, поскольку динамика устойчивых компонентов инфляции пока не сбавляет темпы.
При этом, добавляет он, инфляция все еще выше пересмотренного прогнозного значения ЦБ на конец текущего года. Он объясняет, что, несмотря на сезонное общее замедление динамики инфляции в августе, отдельные компоненты, такие как хлеб, мясо, молочные продукты, услуги, топливо и так далее, набирают обороты. Помимо этого, опрос населения в августе демонстрировал 3-й месяц подряд рост инфляционных ожиданий до 12,9% против 12,4% месяцем ранее.
При усилении проинфляционных процессов в экономике повышение ключевой ставки ЦБ 25 октября уже неминуемо, делает вывод Павел Паевский.
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