Володин: товарооборот между РФ и Вьетнамом может достигнуть $15 млрд к 2030 году

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Товарооборот между Россией и Вьетнамом к 2030 году может составить порядка $15 млрд. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, слова которого приводит сайт палаты парламента.
По словам Володина, товарооборот между Россией и Вьетнамом демонстрирует рост. «Мы обсуждаем возможность к 2030 году выйти на товарооборот порядка $15 млрд», — сказал он в ходе третьего заседания Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Государственной думы и Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам.
Отмечается, что вместе с Володиным заседание открыл глава парламента Вьетнама Чан Тхань Ман.
Володин подчеркнул, что формат межпарламентской комиссии доказал свою эффективность. «Нам необходимо создавать правовое поле для развития экономических контактов, сотрудничества по стратегическим направлениям. Мы должны проанализировать соглашения, которые ранее были подписаны, достигнутые договоренности, чтобы в рамках парламентского измерения и контроля сформулировать позицию», — добавил он.
Также председатель Госдумы обратил внимание на активное развитие туризма. «Это еще раз подчеркивает интерес как к России со стороны Вьетнама, так и с нашей стороны по отношению к Вьетнаму. Наши туристы стали больше выбирать Вьетнам. И мы надеемся, что в этом году выйдем на количественные показатели, большие, чем в прошлом. Но для этого надо работать и создавать условия», — заявил Володин.