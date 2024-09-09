Володин: товарооборот между РФ и Вьетнамом может достигнуть $15 млрд к 2030 году

Также председатель Госдумы обратил внимание на активное развитие туризма. «Это еще раз подчеркивает интерес как к России со стороны Вьетнама, так и с нашей стороны по отношению к Вьетнаму. Наши туристы стали больше выбирать Вьетнам. И мы надеемся, что в этом году выйдем на количественные показатели, большие, чем в прошлом. Но для этого надо работать и создавать условия», — заявил Володин.