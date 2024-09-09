Олбани
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Саудовской Аравии заявили, что открыты к идее нефтеюаней

Министр промышленности и минеральных ресурсов королевства Бандар аль-Хурейф отметил, что страна будет пытаться не смешивать политику с торговлей.

Источник: Reuters

ГОНКОНГ, 9 сентября. /ТАСС/. Власти Саудовской Аравии проявляют открытость к внедрению новых экономических инструментов, в том числе использования нефтеюаней для взаиморасчетов. Об этом в интервью газете South China Morning Post заявил министр промышленности и минеральных ресурсов королевства Бандар аль-Хурейф.

По его словам, Саудовская Аравия «всегда будет пробовать новое и сохранять открытость новым идеям». «И мы также будем пытаться не смешивать политику с торговлей», — сказал он.

«Наша политика заключается в том, чтобы поддерживать сбалансированный обменный курс между саудовским риалом и долларом», — указал министр. «Это дает нам великую возможность планировать и конкурировать. Однако, что еще более важно, это дает нашим инвесторам, которые собираются инвестировать в нашу страну, возможность хеджировать их валютные риски», — пояснил глава ведомства.

Как отмечает издание, аль-Хурейф не смог назвать каких-либо конкретных сроков начала использования нефтеюаней. «С коммерческой точки зрения, если говорить о делах между поставщиком и клиентом, я полагаю, что такая договоренность может быть достигнута в зависимости от их свободы сделать это. Это не является чем-то таким, что привлекло бы наше внимание с точки зрения регулирования», — приводит его слова газета.

Аль-Хурейф также подчеркнул, что Саудовская Аравия рассчитывает на привлечение инвестиций из Китая в такие отрасли, как металлургия, фармацевтика, технологии умных городов, робототехника и возобновляемые источники энергии, а также строительство электромобилей.

Саудовская Аравия является вторым по величине поставщиком нефти для Китая, по итогам 2023 года объем поставок нефти из королевства в КНР снизился на 1,8%, до 86 млн тонн.