В Саудовской Аравии заявили, что открыты к идее нефтеюаней

ГОНКОНГ, 9 сентября. /ТАСС/. Власти Саудовской Аравии проявляют открытость к внедрению новых экономических инструментов, в том числе использования нефтеюаней для взаиморасчетов. Об этом в интервью газете South China Morning Post заявил министр промышленности и минеральных ресурсов королевства Бандар аль-Хурейф.
По его словам, Саудовская Аравия «всегда будет пробовать новое и сохранять открытость новым идеям». «И мы также будем пытаться не смешивать политику с торговлей», — сказал он.
«Наша политика заключается в том, чтобы поддерживать сбалансированный обменный курс между саудовским риалом и долларом», — указал министр. «Это дает нам великую возможность планировать и конкурировать. Однако, что еще более важно, это дает нашим инвесторам, которые собираются инвестировать в нашу страну, возможность хеджировать их валютные риски», — пояснил глава ведомства.
Как отмечает издание, аль-Хурейф не смог назвать каких-либо конкретных сроков начала использования нефтеюаней. «С коммерческой точки зрения, если говорить о делах между поставщиком и клиентом, я полагаю, что такая договоренность может быть достигнута в зависимости от их свободы сделать это. Это не является чем-то таким, что привлекло бы наше внимание с точки зрения регулирования», — приводит его слова газета.
Аль-Хурейф также подчеркнул, что Саудовская Аравия рассчитывает на привлечение инвестиций из Китая в такие отрасли, как металлургия, фармацевтика, технологии умных городов, робототехника и возобновляемые источники энергии, а также строительство электромобилей.
Саудовская Аравия является вторым по величине поставщиком нефти для Китая, по итогам 2023 года объем поставок нефти из королевства в КНР снизился на 1,8%, до 86 млн тонн.