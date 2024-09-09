В Саудовской Аравии заявили, что открыты к идее нефтеюаней

Как отмечает издание, аль-Хурейф не смог назвать каких-либо конкретных сроков начала использования нефтеюаней. «С коммерческой точки зрения, если говорить о делах между поставщиком и клиентом, я полагаю, что такая договоренность может быть достигнута в зависимости от их свободы сделать это. Это не является чем-то таким, что привлекло бы наше внимание с точки зрения регулирования», — приводит его слова газета.