В России предложили «разгрузить мегаполисы» для снижения цен на жилье

Он предложил вывести все крупные компании из Москвы и распределить их в регионах, охладив таким образом столичный рынок. Льготную ипотеку он призвал оставить только в небольших городах. Все это повысит цены на жилье в регионах, однако создаст новые рабочие места с высокими зарплатами и подтолкнет развитие экономики — так появится новый средний класс вне крупных мегаполисов, который сможет позволить себе покупку квартиры, считает экономист.