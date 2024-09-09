В РФ с начала года выявили более 100 «серых» майнинговых ферм

КАЗАНЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Свыше 100 незаконных майнинговых ферм было выявлено в России с начала 2024 года, сообщил руководитель центра IoT МТС Павел Федосов в рамках Kazan Didgital Week.
«С начала 2024 года мы обнаружили сотни майнинговых ферм на территории обслуживания наших клиентов», — сказал Федосов.
Он отметил, что лидерами среди регионов России по количеству нелегальных майнинговых ферм являются Северный Кавказ и Иркутская область.
Kazan Digital Week пройдет с 9 по 11 сентября 2024 года в международном выставочном центре «Казань экспо» и на других площадках в очном и онлайн-формате. Мероприятия форума структурированы по 10 тематическим направлениям. Эксперты обсудят цифровизацию госуправления, кибербезопасность, финтех и интеллектуальные транспортные системы. Заявилось более 500 спикеров, 45 из них — зарубежных.
ТАСС — генеральный информационный партнер форума.