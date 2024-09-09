Турция готова поддерживать российских инвесторов в технологическом секторе

КАЗАНЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Турция готова поддерживать и стимулировать российских инвесторов, готовых работать в технологическом секторе страны. Об этом сообщил заместитель министра торговли Турецкой Республики Махмут Гюрджан на открытии международного форума Kazan Digital Week в Казани.
«Мы готовы стимулировать и поддерживать инвесторов, которые готовы войти в сектор технологического прогресса. Мы призываем российские и татарстанские компании инвестировать особенно в технологические компании», — сказал Гюрджан.
Он отметил, что экономика Турции продолжает развиваться. Страна не видит никаких преград в развитии сотрудничества с Российской Федерацией в области технологического прогресса. Одним из примеров такого сотрудничества он назвал строительство атомной станции Аккую.
Kazan Digital Week проходит с 9 по 11 сентября 2024 года в международном выставочном центре «Казань экспо» и на других площадках. Мероприятия форума структурированы по 10 тематическим направлениям. Эксперты обсудят цифровизацию госуправления, кибербезопасность, финтех и интеллектуальные транспортные системы. Заявилось более 500 спикеров, в том числе 45 зарубежных.