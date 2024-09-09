США и Европа столкнулись с дефицитом рыбы и крабов из-за санкций

Американские власти начали ограничивать ввоз рыбы из России с марта 2022 года. Сперва под запрет попали лосось, треска, краб и минтай, а после — и любые продукты переработки морепродуктов российского происхождения. Во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) предупредили, что последствия этого шага почувствуют на себе рядовые потребители. Позднее стало известно, что Marine Fishing International (MFI), которая занималась поставками российского краба, а также ее владелец, американская Whittier Seafood, специализирующаяся на рыбном промысле на Аляске, столкнулись с угрозой банкротства.
После ограничения на поставки трески в ЕС в Великобритании почти вдвое выросла стоимость «фиш-энд-чипс». Решение денонсировать разрешение британским рыбакам рыбачить в российских водах встревожило граждан. Как отметили в Daily mail, «Владимир Путин объявил Британии рыбную войну».
В Германии приготовились к взрывному подорожанию минтая в преддверии новых санкций против российских товаров.
«Мы столкнулись с угрозой огромного роста цен. Немецкий рынок зависит от рыбы из России. Мы не можем обойтись без сайды и трески. Под угрозой увольнения могут оказаться около тысячи рабочих в сфере рыбопереработки. Трех лет будет достаточно, чтобы убить нашу отрасль», — пояснил управляющий директор Федеральной ассоциации немецкой рыбной промышленности и оптовой торговли Штеффен Майер.
В июле издание Undercurrent News сообщило, что Эстония, Латвия, Литва и Швеция обвинили российские рыболовные компании в промысле трески, сельди и кильки в Балтийском море во время сезонных запретов. Страны призвали Совет и Комиссию Европейского союза (ЕС) отреагировать на эти действия. По словам президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Германа Зверева, Прибалтика хочет оставить Евросоюз без российской рыбы и получить конкурентное преимущество.