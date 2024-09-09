США и Европа столкнулись с дефицитом рыбы и крабов из-за санкций

Американские власти начали ограничивать ввоз рыбы из России с марта 2022 года. Сперва под запрет попали лосось, треска, краб и минтай, а после — и любые продукты переработки морепродуктов российского происхождения. Во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) предупредили, что последствия этого шага почувствуют на себе рядовые потребители. Позднее стало известно, что Marine Fishing International (MFI), которая занималась поставками российского краба, а также ее владелец, американская Whittier Seafood, специализирующаяся на рыбном промысле на Аляске, столкнулись с угрозой банкротства.