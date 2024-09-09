СПБ биржа добавила 85 акций в список допущенных к торгам российских эмитентов

Решение принято по инициативе самой биржи. В частности, в список, опубликованный на сайте биржи, вошли акции ПАО «Абрау-Дюрсо», «СмартТехГрупп», «Глобалтрак менеджмент», «Центральный телеграф», «Алкогольная группа Кристалл», «Росбанк», «Банк Уралсиб» и другие. Ранее на СПБ бирже торговались около 50 акций российских эмитентов.
СПБ Биржа специализировалась на торгах иностранными ценными бумагами, однако торги пришлось приостановить после того, как биржа попала под блокирующие санкции США в ноябре 2023 года. По итогам 2023 года чистая прибыль торговой площадки упала в 2,8 раза, до 678,26 млн руб. В июле 2024 акционеры СПБ Биржи приняли решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2023 года. 8 августа биржа объявила о запуске утренних торгов российскими бумагами.