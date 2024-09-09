СПБ биржа добавила 85 акций в список допущенных к торгам российских эмитентов

СПБ Биржа специализировалась на торгах иностранными ценными бумагами, однако торги пришлось приостановить после того, как биржа попала под блокирующие санкции США в ноябре 2023 года. По итогам 2023 года чистая прибыль торговой площадки упала в 2,8 раза, до 678,26 млн руб. В июле 2024 акционеры СПБ Биржи приняли решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2023 года. 8 августа биржа объявила о запуске утренних торгов российскими бумагами.