Softline продал 9% акций крупному инвестору

Что касается инвестора, то это «интегрированная инжиниринговая научно-технологическая группа компаний» из перечня системообразующих организаций РФ, рассказали в Softline. Группа получил 9,27% уставного капитала (около 30 млн акций), которые ранее были у одной из дочерних компаний Softline.