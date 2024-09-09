Softline продал 9% акций крупному инвестору

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Группа компаний (ГК) Softline продала 9% акций крупному институциональному инвестору, которого она не раскрыла. В пресс-релизе ГК сообщается, что вырученные средства будут направлены на финансирование проектов и новых приобретений.
Что касается инвестора, то это «интегрированная инжиниринговая научно-технологическая группа компаний» из перечня системообразующих организаций РФ, рассказали в Softline. Группа получил 9,27% уставного капитала (около 30 млн акций), которые ранее были у одной из дочерних компаний Softline.
Исходя из котировок бумаг компании на 6 сентября, сумма сделки могла превысить 4 млрд рублей.
Привлеченный капитал позволит компании быстрее достичь своих стратегических целей, в частности, за счет активной стратегии по слияниям и поглощениям, сообщил СЕО Softline Владимир Лавров.