СМИ: Словакия в сентябре стала получать больше нефти из РФ

БРАТИСЛАВА, 9 сентября. /ТАСС/. Словакия получает сейчас больше российской нефти по проходящему через Украину трубопроводу «Дружба», чем в августе, невзирая на введенный Киевом запрет на транзит этого вида энергетического сырья от компании «Лукойл». Об этом сообщил словацкий новостной портал Pravda.