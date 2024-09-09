РСХБ приостановил прием заявок на сельскую ипотеку под 3% годовых

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Россельхозбанк (РСХБ) приостановил прием заявок на выдачу льготной сельской ипотеки под 3% годовых и потребкредитов на благоустройство домов в сельской местности по льготной процентной ставке, поскольку исчерпал лимит субсидий на 2024 год. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кредитной организации.
«Лимит субсидий по сельской ипотеке, который позволяет предоставлять жителям сельской местности кредит под 3% годовых, на 2024 год исчерпан в результате повышенного спроса в июле и августе 2024 года. В условиях имеющихся бюджетных ограничений Россельхозбанк временно приостановил прием новых заявок по льготной сельской ипотеке и на потребительский кредит на благоустройство домовладений в сельской местности с льготной процентной ставкой», — сообщили в банке.
В пресс-службе отметили, что рост спроса на сельскую ипотеку возник на фоне сокращения доступности прочих ипотечных программ из-за высокой ключевой ставки и отмены субсидируемых государством программ. «Возобновление приема заявок возможно в случае увеличения лимита на 2024 год или открытия лимита 2025 года», — добавили в РСХБ.
Всего с момента запуска сельской ипотеки Россельхозбанк выдал более 111 тыс. кредитов на сумму более 297,6 млрд рублей. С начала действия программы льготного потребительского кредитования для жителей села РСХБ выдал более 16 тыс. кредитов на сумму более 7 млрд рублей.