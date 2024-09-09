РСХБ приостановил прием заявок на сельскую ипотеку под 3% годовых

«Лимит субсидий по сельской ипотеке, который позволяет предоставлять жителям сельской местности кредит под 3% годовых, на 2024 год исчерпан в результате повышенного спроса в июле и августе 2024 года. В условиях имеющихся бюджетных ограничений Россельхозбанк временно приостановил прием новых заявок по льготной сельской ипотеке и на потребительский кредит на благоустройство домовладений в сельской местности с льготной процентной ставкой», — сообщили в банке.