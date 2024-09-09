Российский экспорт ячменя в январе — августе вырос более чем на 30%

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Экспорт ячменя из России в январе — августе 2024 года вырос более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил порядка 5,6 млн тонн, сообщил федеральный центр «Агроэкспорт».