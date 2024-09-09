Российский экспорт ячменя в январе — августе вырос более чем на 30%

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Экспорт ячменя из России в январе — августе 2024 года вырос более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил порядка 5,6 млн тонн, сообщил федеральный центр «Агроэкспорт».
«Согласно оценке экспертов, за первые восемь месяцев 2024 года Россия экспортировала порядка 5,6 млн тонн ячменя. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем поставок вырос более чем на 30%», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Саудовская Аравия является лидером среди стран-импортеров российского ячменя — более 1,7 млн тонн. Основными импортерами ячменя в январе — августе 2024 года в натуральном выражении также стали Иран и Китай.
В июле директор департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза России Александр Малов на совещании в Совете Федерации сообщил, что по итогам завершившегося сельхозсезона (1 июля 2023 года — 30 июня 2024 года), по предварительным данным, Россия заняла первое место в мире по экспорту ячменя.