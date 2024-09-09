Россиянам разъяснили, что значит лизинг жилья

«Как будет работать механизм, сможет показать только время, а вот как он будет регламентирован со стороны закона, это другой вопрос. Вот над этим думаю, надо еще поработать и учесть все сложные вопросы этой процедуры, от оформления до приобретения объекта лизингополучателем, также вопросы по урегулированию споров и рисков между сторонами», — заключает риэлтор.