Россиянам разъяснили, что значит лизинг жилья

Как отмечает эксперт, минимальный размер первоначального взноса составляет у разных компаний по-разному, от 10% до 40% стоимости жилья. После того, как вся стоимость имущества выплачена, заключается договор купли-продажи у лизингодателя. Если денежные средства не выплачены, но аренда действует, или одна из сторон передумала заключать договор купли-продажи, то владелец должен вернуть выплаченные деньги за квартиру за вычетом аренды.
По словам Максимович, к преимуществам лизинга относятся возможность зафиксировать стоимость имущества аналогично договору купли-продажи в сделке с ипотекой, провести тест-драйв. Будущий покупатель может проверить транспортную доступность, прощупать локацию до приобретения в собственность, а потом приобрести квартиру в ипотеку по приемлемым ставкам.
Помимо этого, лизинг оформляется быстрее и проще ипотеки, с минимальным пакетом документов, залог и поручители не нужны.
Однако есть несколько нюансов, обращает внимание риэлтор. Так, дома вряд ли будут проходить по таким программам, поскольку для лизингодателя это «штучный товар».
«На мой взгляд, лизинг будет только для определенных категорий граждан», — добавляет Максимович. — «Государству не интересно будет распространять массово такую программу, мы придем к аналогичной ситуации с господдержкой».
Она напоминает, что на те категории граждан, для которых планируется распространить программу, и так сейчас есть разные инструменты: отдельные условия по ставкам в некоторых банках, программы типа «социальная ипотека» или «бюджетная ипотека».
Максимович также отмечает, что в лизинге жилья есть определенные риски.
«Квартира, за которую платит лизингополучатель, до момента полных выплат стоимости, оформлена на лизингодателя. В ипотеке — собственность самого заемщика», — подчеркивает она. В случае банкротства покупателя лизинговая компания расторгнет договор и выселит его. При этом в случае с ипотечным жильем заемщик сможет, например, продать квартиру, чтобы решить финансовые проблемы.
Кроме того, срок лизинга короче, чем ипотека, практически в 2−2,5 раза, а это значит, что платежи будут больше. Закредитованный гражданин вряд ли сможет их потянуть.
«Как будет работать механизм, сможет показать только время, а вот как он будет регламентирован со стороны закона, это другой вопрос. Вот над этим думаю, надо еще поработать и учесть все сложные вопросы этой процедуры, от оформления до приобретения объекта лизингополучателем, также вопросы по урегулированию споров и рисков между сторонами», — заключает риэлтор.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».