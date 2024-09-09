Россиян предупредили о подорожании кредитов

По данным сервиса «Финуслуги» Мосбиржи, медианная ставка по потребительским кредитам (в крупнейших 20 российских банках) в срок с 17 по 24 августа повысилась на 1,1 процентный пункт, до 20,94%. По статистике ЦБ, в июле 2024 года средневзвешенная ставка по ипотеке увеличилась до 10,22%. Это рекордный показатель за последние пять лет. Выше значение было зафиксировано лишь в июле 2019 года. В июне медианная ставка достигала 7,57%. Банки поднимали ставки по потребкредитам вслед за увеличением ключевой ставки. Последний раз регулятор повышал ставку 26 июля, в 2023 году он делал это пять раз.