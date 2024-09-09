Ритейлер «Лемана Про» завершил ребрендинг первого российского гипермаркета

«Гипермаркет “Лемана Про” в Мытищах стал первым полностью ребрендированным магазином сети. В рамках ребрендинга изменился визуальный облик магазина: обновлены вывески, интерьер и форма сотрудников, в торговом зале и на парковке появились новые логотипы», — рассказал представитель сети.
Leroy Merlin («Леруа Мерлен») — французская сеть гипермакетов, специализирующихся на продаже товаров для строительства, ремонта и обустройства дома. Ее владелец ADEO в 2022 году решил прекратить финансирование российского подразделения. В марте 2023-го в ADEO сообщили, что намерены передать российское подразделение локальному менеджменту.
В конце прошлого года владельцем 99,99% в ООО «Леруа Мерлен Восток» стало Scenari Holding LP, зарегистрированное в ОАЭ. АО «Груп АДЕО» принадлежит в нем 0,01%. Весной 2024 года российский «Леруа Мерлен» сменил название юрлица с «Леруа Мерлен Восток» на «Ле Монлид», а летом объявил о ребрендинге: магазины компании теперь работают под названием «Лемана Про».
Ожидается, что до конца года будет обновлено более 50 гипермаркетов ритейлера. Всего торговая сеть «Лемана Про», насчитывает 111 магазинов в России и один в Казахстане. Полностью ее ребрендинг, стоимость которого оценивается экспертами в сумму до 2 миллиардов рублей, планируется завершить в 2025 году.