Ритейлер «Лемана Про» завершил ребрендинг первого российского гипермаркета

Ожидается, что до конца года будет обновлено более 50 гипермаркетов ритейлера. Всего торговая сеть «Лемана Про», насчитывает 111 магазинов в России и один в Казахстане. Полностью ее ребрендинг, стоимость которого оценивается экспертами в сумму до 2 миллиардов рублей, планируется завершить в 2025 году.