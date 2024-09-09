По итогам двух третей года доходы отстали от расходов всего на 0,2% ВВП

Расходная же часть бюджета по итогам восьми месяцев 2024 года составила 23,4 трлн руб., что выше уровня сопоставимого периода 2023-го на 22%. Помесячная динамика трат продолжает выглядеть весьма неровной. После всплесков в феврале и апреле (до 3,6 трлн и 3,8 трлн руб. соответственно), которые Минфин объяснял опережающим заключением контрактов и авансированием «по отдельным контрактуемым расходам», в мае траты упали до 2,2 трлн руб., увеличившись затем до 3 трлн руб. в июне и 3,1 трлн руб. в июле. В августе же месячные расходы снизились до 2,5 трлн руб. На какие именно разделы бюджета расходуются собранные средства, Минфин в текущей статистике, напомним, давно не сообщает.