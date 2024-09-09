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Отгрузки угля на экспорт из РФ по железной дороге на Восток выросли за январь-июль на 2,1%

Как рассказал министр энергетики России Сергей Цивилев, за этот период провезли 65,97 млн тонн угля.

Источник: РИА "Новости"

ВЛАДИВОСТОК, 9 сентября. /ТАСС/. Отгрузки угля на экспорт по железной дороге из РФ на Восток выросли за семь месяцев на 2,1%, до 65,97 млн тонн. Об этом в интервью ТАСС заявил министр энергетики России Сергей Цивилев в рамках Восточного экономического форума.

«По данным РЖД, за семь месяцев отгрузки угля на экспорт по ж/д в восточном направлении идут с опережением графика: провезено 65,97 млн тонн угля, что на 2,1% выше прошлого года», — сказал он. Министр отметил, что благодаря развороту на Восток России удалось перенаправить из Европы в дружественные страны более 70 млн тонн угля.

В то же время, по словам министра, ценовая конъюнктура на мировом рынке не позволяет экспортировать уголь из России с высокой рентабельностью через порты Северо-Запада и Юга. «С учетом низкой пропускной способности Восточного полигона необходимо стимулировать отгрузки угля в южном и северо-западном направлениях: например, через возврат скидок на тарифы РЖД», — сказал Цивилев.

Он добавил, что российские угольные компании выполняют взятые на себя обязательства и ждут решения задач РЖД.

«Угольщики взятые на себя обязательства по расширению мощности предприятий и портов выполняют, все ждут скорейшего решения задач РЖД», — сказал глава Минэнерго.

Восточный экономический форум проходил 3—6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2024 году — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности». Деловые мероприятия ВЭФ-2024 разделены на семь тематических блоков: «Новые контуры международного сотрудничества», «Технологии независимости», «Финансовая система ценностей», «Россия дальневосточная», «Люди, образование и патриотизм», «Транспорт и логистика: новые маршруты» и «Мастер-планы: от архитектуры к экономике». Организатор мероприятия — Фонд Росконгресс. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.