Отгрузки угля на экспорт из РФ по железной дороге на Восток выросли за январь-июль на 2,1%

В то же время, по словам министра, ценовая конъюнктура на мировом рынке не позволяет экспортировать уголь из России с высокой рентабельностью через порты Северо-Запада и Юга. «С учетом низкой пропускной способности Восточного полигона необходимо стимулировать отгрузки угля в южном и северо-западном направлениях: например, через возврат скидок на тарифы РЖД», — сказал Цивилев.