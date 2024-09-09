Отгрузки угля на экспорт из РФ по железной дороге на Восток выросли за январь-июль на 2,1%

ВЛАДИВОСТОК, 9 сентября. /ТАСС/. Отгрузки угля на экспорт по железной дороге из РФ на Восток выросли за семь месяцев на 2,1%, до 65,97 млн тонн. Об этом в интервью ТАСС заявил министр энергетики России Сергей Цивилев в рамках Восточного экономического форума.
«По данным РЖД, за семь месяцев отгрузки угля на экспорт по ж/д в восточном направлении идут с опережением графика: провезено 65,97 млн тонн угля, что на 2,1% выше прошлого года», — сказал он. Министр отметил, что благодаря развороту на Восток России удалось перенаправить из Европы в дружественные страны более 70 млн тонн угля.
В то же время, по словам министра, ценовая конъюнктура на мировом рынке не позволяет экспортировать уголь из России с высокой рентабельностью через порты Северо-Запада и Юга. «С учетом низкой пропускной способности Восточного полигона необходимо стимулировать отгрузки угля в южном и северо-западном направлениях: например, через возврат скидок на тарифы РЖД», — сказал Цивилев.
Он добавил, что российские угольные компании выполняют взятые на себя обязательства и ждут решения задач РЖД.
«Угольщики взятые на себя обязательства по расширению мощности предприятий и портов выполняют, все ждут скорейшего решения задач РЖД», — сказал глава Минэнерго.
Восточный экономический форум проходил