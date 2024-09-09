Операторы прокомментировали жалобы россиян на условия раздачи интернета

«Мегафон» не ограничивает скорость и объем интернет-трафика при раздаче с устройства. Абонент может бесплатно раздавать весь пакет интернета, который ему доступен по условиям тарифа", — сообщили в компании.
«Билайн» в свою очередь напомнил об исполнении предупреждения ФАС об отмене платы за тетеринг. Оператор сообщил ТАСС, что условия введения ограничения раздачи на максимальной скорости на безлимитных — архивных — тарифных планах входили в отчет об исполнении требований ФАС.
ФАС 18 сентября 2023 года обязала «большую четверку» операторов — МТС, «Мегафон», «Билайн» и Tele2 — отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных устройств, так как в службу поступило большое количество обращений абонентов компаний. МТС обещал завершить отмену тарификации до конца февраля 2024 года. Остальные операторы сделали это еще раньше — «Мегафон» с 23 октября 2023 года, «Билайн» — до 1 декабря, «Теле2» — с 22 ноября для новых абонентов.