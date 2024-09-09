Обороты продуктовых сетей растут за счет экспансии

Совокупная выручка десяти крупнейших ритейлеров продуктов и товаров повседневного спроса (FMCG) в 2024 году может достигнуть 11,5 трлн руб., увеличившись за год на 26,4%, подсчитали в Infoline. В 2023 году по сравнению с 2022-м этот показатель был почти вдвое ниже — 14,1%. Увеличение темпов роста сетей прослеживается и по результатам первого полугодия.
За январь—июнь оборот десяти компаний достиг 5,2 трлн руб., рост в сравнении год к году составил 24,7%. В первой половине 2023-по сравнению с 2022-м он был 11,6%.
Наибольший рост выручки в первом полугодии показал «Самокат» — на 84,1% год к году, до 110 млрд руб., следует из данных Infoline. «Лента» увеличила оборот на 60,8%, до 413,6 млрд руб., «Вкусвилл» — на 33%, до 159,26 млрд руб., X5 Group (сети «Перекресток», «Пятерочка» и «Чижик») — на 25,9%, до 1,85 трлн руб., «Бристоль» и «Красное и Белое» — на 25,6%, до 640,3 млрд руб., «Магнит» — на 20,3%, до 1,4 трлн руб., Metro — на 13,1%, до 112,6 млрд руб.
Очевидно, увеличению оборотов ритейлеров помог рост цен, говорит партнер One Story Ольга Сумишевская. По данным Росстата, в июне 2024-го годовая инфляция оценивалась в 8,59%, 2023-го — в 3,25%. Другая причина — в развитии доставки. Старший аналитик Data Insight Ольга Пашкова отмечает, что рынок e-grocery в первом полугодии 2024 года увеличился на 58% год к году, до 580 млрд руб. Именно с доставкой она во многом связывает рост бизнеса «Вкусвилла», «Магнита» и X5 Group.
Госпожа Сумишевская также обращает внимание, что сети показывают рост выручки за счет малоформатных магазинов, в то время как интерес к гипермаркетам снижается. Обороты «О’Кей», Auchan и Metro, делающих ставки как раз на крупный формат, растут медленнее, чем у конкурентов: за первое полугодие они увеличились на 2−13,1%, следует из данных Infoline. Единственной крупной сетью с отрицательным результатом стала «Светофор», сократившая выручку на 0,3%, до 192,3 млрд руб. Потребители уходят от закупок впрок, поясняет гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. По его словам, с начала года «Светофор» закрыл 10% магазинов.
Крупным ритейлерам, по мнению директора Союза независимых сетей России Ивана Бабухадзе, помогло развитие в регионах за счет поглощения локальных сетей и магазинов.
В конце прошлого года X5 Group купила хабаровскую «Амбу», открыв на ее базе 71 «Пятерочку». «Магнит» в октябре 2023 года договорился о приобретении 33,01% долей в уставном капитале группы «Самбери», управляющей примерно 300 точками.
Благодаря этому доля десяти крупнейших ритейлеров в общем товарообороте FMCG за год выросла с 39,9% до 42,9% по итогам июня, говорит Михаил Бурмистров. Доля региональных сетевых компаний, напротив, снизилась с 15,4% до 14,1%. В условиях ценовой конкуренции их трафик перетекает в федеральные сети, говорит эксперт. Крупные ритейлеры получают более выгодные условия у поставщиков и закупочные цены для них на 10−15% ниже, они могут рассчитывать на более доступное финансирование и низкую стоимость эквайринга, говорит Иван Бабухадзе. Господин Бурмистров добавляет, что федеральным сетям проще найти персонал и помещения: им отдают предпочтение как сотрудники, так и арендодатели.
Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов предполагает, что тенденция сохранится: товарооборот крупных компаний продолжит расти, в том числе за счет развития в регионах, особенно в удаленных — Сибири и на Дальнем Востоке. В Infoline не исключают, что по итогам всего 2024 года доля десяти крупнейших игроков в обороте розничной торговли достигнет 44,4%. Но в дальнейшем их присутствие могут сдержать антимонопольные нормы: доля компании на рынке в конкретном регионе не должна превышать 25%, отмечает госпожа Сумишевская.