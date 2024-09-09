Обороты продуктовых сетей растут за счет экспансии

Благодаря этому доля десяти крупнейших ритейлеров в общем товарообороте FMCG за год выросла с 39,9% до 42,9% по итогам июня, говорит Михаил Бурмистров. Доля региональных сетевых компаний, напротив, снизилась с 15,4% до 14,1%. В условиях ценовой конкуренции их трафик перетекает в федеральные сети, говорит эксперт. Крупные ритейлеры получают более выгодные условия у поставщиков и закупочные цены для них на 10−15% ниже, они могут рассчитывать на более доступное финансирование и низкую стоимость эквайринга, говорит Иван Бабухадзе. Господин Бурмистров добавляет, что федеральным сетям проще найти персонал и помещения: им отдают предпочтение как сотрудники, так и арендодатели.