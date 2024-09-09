Объем запасов газа в подземных хранилищах Европы находится на уровне около 92,9%

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Объем запасов газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) достиг почти 92,9%, но немного отстает от рекордных уровней 2023 года, когда ПХГ были заполнены на 93,4%. Газ на бирже в Европе торгуется по цене около $420 за 1 тыс. куб. м из-за ситуации с транзитом газа через Украину на фоне атаки со стороны ВСУ на Курскую область.
Закачка газа в ПХГ стран ЕС 7 сентября, согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE), составила 128 млн куб. м. В то же время отбор оказался равным 54 млн куб. м.
Сейчас ПХГ Европы заполнены на 92,85% (на 6,62 п.п. выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится 102,9 млрд куб. м газа.
Погода в ходе текущей недели в Центральной и Западной Европе ожидается значительно холоднее, чем в предыдущую семидневку. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в сентябре подросла до 13%.
Суммарные поступления сжиженного природного газа с терминалов в газотранспортную систему Европы в августе стали минимальными с октября 2021 года, но в сентябре они вновь перешли к росту. Сейчас мощности регазификации сжиженного газа и дальнейшей его закачки в трубопроводы Европы загружены на 34% от максимума. Средняя цена закупки газа в августе в Европе составила $437 за 1 тыс. куб. м, а в сентябре — около $422.